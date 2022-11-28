В Великобритании переходят на режим энергосбережения, – СМИ

В Великобритании решили поощрить местных жителей потреблять меньше энергии. Это делается в то время, когда правительство платит десятки миллиардов фунтов стерлингов, чтобы ограничить цены на газ и электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Кстати, другие страны, такие как Франция и Германия, уже начали информационные кампании по энергосбережению.

Обратите внимание Отключение света в Украине: зачем экономить, если электричество и так выключается

Великобритания переходит на режим энергосбережения

По словам Сунака, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, уменьшив свои счета за электроэнергию на 15%, если бы бережнее пользовались электроприборами.

Власти Британии считают, что посредством таких мер, как отключение бойлеров и выключение электрических устройств в течение дня, страна может сэкономить немало электроэнергии.

В Комитете по изменению климата подчеркнули, что только посоветовав домохозяйствам закрывать шторы на ночь для сохранения тепла, казначейство может сэкономить от 7 до 34 миллионов фунтов стерлингов.

Как правильно экономить свет

Поврежденные обстрелами энергосистемы часто не справляются с нагрузкой, особенно в часы пик. Работники энергослужб, а также главы громад просят жителей городов и сел уменьшить потребление электричества с 7:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 23:00. Именно в эти часы украинцы больше всего используют электроприборы и нагружают сеть.



Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Достойно внимания – Как сэкономить электроэнергию дома: смотрите видео