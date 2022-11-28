Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. До речі, інші країни, такі як Франція та Німеччина, вже розпочали інформаційні кампанії щодо енергозбереження.

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Британія переходить на режим енергозбереження

За словами Сунака, деякі домогосподарства могли б заощаджувати до 500 фунтів стерлінгів на рік, зменшивши свої рахунки за електроенергію на 15%, якби дбайливіше користувались електроприладами.

Влада Британії вважає, що за допомогою таких заходів, як відключення бойлерів і вимикання електричних пристроїв протягом дня, країна може зекономити чимало електроенергії.

У Комітеті зі зміни клімату наголосили, що лише порадивши домогосподарствам закривати штори на ніч для збереження тепла, казначейство може заощадити від 7 до 34 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як правильно економити світло

Пошкоджені обстрілами енергосистеми часто не можуть впоратися з навантаженням, особливо у години пік. Працівники енергослужб, а також голови громад просять мешканців міст та сіл зменшити споживання електрики з 7:00 до 11:00 ранку та з 17:00 до 23:00. Саме у ці години українці найбільше використовують електроприлади та навантажують мережу.



Як потрібно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

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