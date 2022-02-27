Великобритания может запретить судам России заходить в свои порты

Мировые страны жестко осуждают вторжение России в Украину и вводят ряд санкций. В частности, в Лондоне могут запретить российским судам заходить в порты Великобритании.

Правительство Великобритании решило рассмотреть этот вопрос после того, как стало известно, что на этой неделе на Оркнейских островах должен прийти российский нефтяной танкер NS Champion. Им управляет крупная судоходная компания "Совкомфлот", которая принадлежит стране-агрессору.

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К Оркнейским островам направляется российский нефтяной танкер

Танкер NS Champion должен причалить к нефтяному терминалу Flotta на Оркнейских островах 29 февраля для сбора сырой нефти. По информации Совета Оркнейских островов, британское правительство сообщило, что в настоящее время судну нельзя отказать в разрешении на причал.

Как совет мы находимся в тяжелейшем положении. Мы признаем силу чувств вокруг этого – чувств, которые мы разделяем, – но по нашим юридическим обязательствам мы должны принять судно, пока правительство Великобритании не укажет нам другое,

– заметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь правительства Великобритании отметил, что в портах страны планирует причалить ряд российских судов, невзирая на усиление торгового эмбарго против компаний и государственных учреждений страны-агрессора.

На прошлой неделе французы конфисковали российское грузовое судно, которое перевозило автомобили, подозреваемые в связях с россиянами, против введенных санкций США.

"Мы осознаем беспокойство по поводу того, что суда, связанные с Россией, потенциально могут причаливаться в Великобританию, и мы работаем, чтобы изучить ряд мер по ограничению доступа для них", – добавил пресс-секретарь.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается с правительством Шотландии. Новые санкции, которые рассматривают являются частью более широкого пакета, который прорабатывает британское правительство.

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Британия может запретить судам России заходить в порты

Министр иностранных дел шотландского правительства Ангус Робертсон заявил, что власти Великобритании должны принять важное решение относительно того, разрешать ли судам, принадлежащим России, пришвартоваться в порты страны.

"Это ситуация, которая очень быстро развивается, и, по моему мнению, нам придется действовать решительно", – добавил министр.

Украинка Наталья Кузьмина, проживающая на Оркнейских островах, 26 февраля на акции протеста против российского вторжения рассказала, что вероятное прибытие судна ее разозлило. Женщина отметила, что родители остались в Украине. Отец пошел добровольцем на защиту своего города, но у него не было оружия.

"Сейчас каждый пустяк имеет значение. Сотни людей по всей Европе делают такие маленькие поступки, переставая покупать российскую продукцию, останавливая заправку танкеров нефтью. Это имеет значение, и я считаю своим долгом развернуть этот танкер от Скапа-Флоу", – заявила Кузьмина.

Шотландский депутат Джейми Галькро Джонстон отметил, что обсуждал закрытие портов для России с министром по делам Шотландии Алистером Джеком утром 26 февраля. По словам Джека, этот вопрос также был поднят в кабинете премьер-министра.

Соединенное Королевство уже закрыло наше воздушное пространство для российских авиакомпаний, и наши воды также должны быть закрыты для российского государственного судоходства,

– добавил Джонстон.

По его словам, ввиду действий, предпринятых против режима Путина и его интересов, правительство гарантирует, что лазеек, которые можно использовать в государственных интересаах страны-агрессора, не останется.

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