По словам главы британского МИД Доминика Рааба, проект Еврокомиссии противоречит рамочному соглашению, которое ранее уже согласовали Британия, Испания и Гибралтар. Договоренности достигли еще в декабре 2020 года.
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По Гибралтару нужно заключить новое торговое соглашение
Гибралтар не попал в торговое соглашение, которое уже заключили между собой Евросоюз и Британия, поэтому в отношении этой территории нужен новый договор.
В проекте ЕС большую роль отвели испанским чиновникам, когда в рамочном соглашении эти функции возложили на пограничное агентство Frontex.
Мы последовательно демонстрируем прагматизм и гибкость в поиске договоренностей, которые работают для всех сторон. Мы разочарованы тем, что это не отвечает взаимностью. Мы призываем ЕС снова подумать,
– заявил Рааб.
В Еврокомиссии говорят, что никаких посягательств на статус не имеют
В Еврокомиссии объясняют, что предложили отменить физический контроль за лицами и товарами при пересечении границы Испании и Гибралтара. Мол, ни о каком сомнении в суверенитете не говорится, а цель – усиление сотрудничества.
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Что известно о Гибралтаре?Это заморская британская территория, расположенная на узком гористом юге Пиренейского полуострова. Руководит Гибралтаром губернатор, его назначает британская королева.
Смотрите на карте, где расположен Гибралтар: