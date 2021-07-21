За словами глави британського МЗС Домініка Рааба, проєкт Єврокомісії суперечить рамковій угоді, яку раніше вже погодили Британія, Іспанія та Гібралтар. Домовленості досягнули ще у грудні 2020 року.

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Щодо Гібралтару потрібно укласти нову торгову угоду

Гібралтар не потрапив до торгової угоди, яку вже уклали між собою Євросоюз та Британія, отож щодо цієї території потрібен новий договір.

У проєкті ЄС більшу роль відвели іспанським чиновникам, коли у рамковій угоді ці функції поклали на прикордонне агентство Frontex.

Ми послідовно демонструємо прагматизм і гнучкість у пошуку домовленостей, які працюють для всіх сторін. Ми розчаровані тим, що це не відповідає взаємністю. Ми закликаємо ЄС знову подумати,

– заявив Рааб.

У Єврокомісії кажуть, що жодних зазіхань на статус не мають

У Єврокомісії пояснюють, що запропонували скасувати фізичний контроль за особами та товарами при перетині кордону Іспанії та Гібралтару. Мовляв, про жоден сумнів у суверенітеті не мовиться, а мета – посилення співпраці.

Важливо! 31 січня 2020 року Велика Британія покинула Євросоюз. За це британці проголосували на референдумі ще у 2016 році. Після тривалих дискусій ЄС та Британія підписали історичну торгову угоду, Європарламент ратифікував її 27 квітня 2021 року.

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Що відомо про Гібралтар? Це заморська Це заморська британська територія , розташована на вузькому гористому півдні Піренейського півострова. Керує Гібралтаром губернатор, його призначає британська королева.

Дивіться на карті. де розташований Гібралтар: