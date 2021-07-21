За словами глави британського МЗС Домініка Рааба, проєкт Єврокомісії суперечить рамковій угоді, яку раніше вже погодили Британія, Іспанія та Гібралтар. Домовленості досягнули ще у грудні 2020 року.
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Щодо Гібралтару потрібно укласти нову торгову угоду
Гібралтар не потрапив до торгової угоди, яку вже уклали між собою Євросоюз та Британія, отож щодо цієї території потрібен новий договір.
У проєкті ЄС більшу роль відвели іспанським чиновникам, коли у рамковій угоді ці функції поклали на прикордонне агентство Frontex.
Ми послідовно демонструємо прагматизм і гнучкість у пошуку домовленостей, які працюють для всіх сторін. Ми розчаровані тим, що це не відповідає взаємністю. Ми закликаємо ЄС знову подумати,
– заявив Рааб.
У Єврокомісії кажуть, що жодних зазіхань на статус не мають
У Єврокомісії пояснюють, що запропонували скасувати фізичний контроль за особами та товарами при перетині кордону Іспанії та Гібралтару. Мовляв, про жоден сумнів у суверенітеті не мовиться, а мета – посилення співпраці.
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Що відомо про Гібралтар?Це заморська британська територія, розташована на вузькому гористому півдні Піренейського півострова. Керує Гібралтаром губернатор, його призначає британська королева.
Дивіться на карті. де розташований Гібралтар: