Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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Typhoon для Польши

По словам британского премьера Сунака, между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая укрепляет безопасность в этой ситуации". Он отметил, что Польша – страна, которая тратит больше всего средств на безопасность из всех союзников по НАТО.

Сунак отметил, что в рамках поддержки Великобритании он отправит в Польшу истребители Typhoon, которые будут защищать польское воздушное пространство. Он добавил, что в рамках учений НАТО Steadfast Defender 24, которые продлятся до конца мая, в Польшу отправят 16 тысяч британских солдат.

Кроме этого, на конференции после встречи в канцелярии Туска, Сунак сказал, что главы правительств говорили, среди прочего, об использовании заблокированных российских активов, о миграционном давлении на польско-белорусской границе и об энергетическом сотрудничестве.

Я хотел бы сказать о невероятной прочности, которая характеризует наши отношения. Мы союзники навсегда,

– подчеркнул Риши Сунак.

Глава британского правительства заверил, что Великобритания не забудет, что именно польские пилоты спасали жизни британцев, воюя в британском небе.

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