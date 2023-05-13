Это в своем стриме предположил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он также назвал и другой вероятный вариант.

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Модернизация самолетов

Другой вариант, который подразумевает Жданов, могли быть переоборудованы наши самолеты. Поскольку вопрос о передаче ракет решался в течение года, то за это время можно было модернизировать соответствующую технику.

"Плюс поступили самолеты, которые проходили модернизацию под натовское вооружение. Возможно, они могут пускать эти ракеты", – предположил такой вариант спикер.

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Су-35 против F-16

Также Олег Жданов отметил интересный факт, что Россия собирается передать первую партию Су-35 Ирану. По некоторой непроверенной информации, если страна-агрессор этого не делает, США придерживают нам истребители F-16.

Если передача Су-35 состоится, я не удивлюсь, если на следующий день наши пилоты в небе будут на американских F-16. Главное, чтобы было что пускать, а откуда – мы найдем,

– подчеркнул он.

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