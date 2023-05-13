Це в своєму стрімі припустив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він також описав й інший ймовірний варіант.
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Модернізація літаків
Інший варіант, який припускає Жданов, могли бути переобладнані наші літаки. Оскільки питання про передачу ракет вирішувалося протягом року, то за цей час можна було модернізувати відповідну наявну техніку.
"Плюс надійшли літаки, які проходили модернізацію під натівське озброєння. Можливо, вони можуть пускати ці ракети", – припустив ще такий варіант спікер.
Олег Жданов про ракети Storm Shadow: дивитись відео
Су-35 проти F-16
Також Олег Жданов відмітив цікавий факт, Росія збирається передати першу партію Су-35 Ірану. За деякою неперевіреною інформацією, якщо країна-агресорка цього не робить, то США притримують нам винищувачі F-16.
Якщо передача Су-35 відбудеться, я не здивуюся, якщо наступного дня наші пілоти в небі вже будуть на американських F-16. Головне, щоб було, що пускати, а звідки – ми знайдемо,
– підкреслив він.
Storm Shadow для України: останнє
- Велика Британія оголосила про передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow, завдяки яким можна влучати у тилові пункти управління Росії та військові об’єкти.
- У Повітряних силах поки не коментують чи дані ракети вже в Україні. Речник Юрій Ігнат зазначав: "ми очікуємо, що про це хтось заявить, що вона вже є".
- Тим часом військові експерти аналізують, куди можуть влучити Storm Shadow і припускають, що на Кримському мосту не завадить ППО.