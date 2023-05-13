Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, важливо знищити логістичне постачання росіян.

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Можливості ракети Storm Shadow

Юрій Ігнат зазначив, що Storm Shadow – це ракети повітряного базування, які можуть летіти на досить велику відстань. Це озброєння зможе підсилити ЗСУ.

Озброєння дозволить діставати ворога, його тилові пункти управління, його важливі військові об’єкти, склади боєприпасів, скупчення техніки і дуже багато цілей, які допомагають росіянам вести бойові дії,

– пояснив він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що логістика є ключовим елементом для забезпечення бойових дій. Тому українським бійцям важливо знищити логістичне постачання окупантів.

Ігнат про ракети Storm Shadow: дивіться відео

Україна отримає ракети Storm Shadow