Великобритания передаст Украине 2 противоминных корабля класса Sandown: фото
Источник:Британский флот
Великобритания передаст Украине 2 списанных противоминных корабля класса Sandown. Суда поддерживали операции на Ближнем Востоке и выполняли обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.
Так, корабли "Блайт" и "Рэмзи" передадут Военно-Морским Силам Украины. Перед тем их отремонтируют.
Кстати Украинский катер типа Island прошел обучение у побережья Грузии
Корабли прошли долгий путь
За 21 год "Рэмзи" прошел 175 тысяч миль, а "Блайт" за 20 лет преодолел 185 тысяч миль.
"Блайт" и "Рэмзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины,
– говорится в сообщении британского флота.
Кстати, эти суда заменят по инициативе Project Wilton по внедрению автономных и беспилотных лодок.
Великобритания и Украина будут строить военные корабли и базы
Отметим, ранее Великобритания и Украина заключили Меморандум о реализации проектов морского партнерства. Он предусматривает, что страны будут строить военные корабли и базы для отечественных ВМС.
Соглашение будет способствовать развитию сотрудничества между странами, а также поможет укрепить украинский флот, который имеет реальные угрозы в Черном и Азовском морях.