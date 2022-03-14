Великобритания передаст Украине генераторы и медицинские средства

Правительство Великобритании поставит в Украину промышленные генераторы. Главная цель – обеспечение стабильности электросистемы Украины.

Известно, что для нужд украинцев будет выделено 500 приборов. Первая партия поступит уже через несколько дней.

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Эта поддержка позволит восстановить и сохранить электроснабжение и электроотопление для населения, больниц, связи, транспорта, оборонной и критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Заметим, что все генераторы будут поставлены безвозмездно.

Что еще известно о помощи

Великобритания уже направила в Украину восемь самолетов со средствами медицинской помощи. Пока работают над тем, чтобы поставки стали регулярными;

Речь идет о кровоостанавливающих средствах, аптечках, инсулине, медицинском оборудовании и автомобилях скорой медицинской помощи.

По состоянию на сегодняшний день правительство обеспечило медицинскую эвакуацию 21 тяжелобольного ребенка с их семьями. В дальнейшем им обеспечат надлежащее лечение в Великобритании.

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Полный текст публикации:

Свет победит тьму. Завершены переговоры с Правительством Ее Величества по поставке более 500 промышленных генераторов для обеспечения стабильности электросистемы Украины. Первая партия прибудет уже в ближайшие дни. Эта поддержка позволит восстановить и сохранить электроснабжение и электроотопление для населения, больниц, связи, транспорта, оборонной и критической инфраструктуры.

Все генераторы будут предоставлены бесплатно