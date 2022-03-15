Великобритания прекращает действие всех гарантий и кредитов на экспорт в Россию и Беларусь
15 марта 2022 , 15:08Читати новину українською
Источник:Правительство Великобритании
Правительство Великобритании объявило, что не будет предоставлять никаких новых гарантий, займов и страхования для экспорта в Россию и Беларусь.
Великобритания активно поддерживает санкции против России и осуждает вторжение в Украину. В то же время отметили, что делают все, чтобы Украина оставалась открытой для мира.
На тему Британия принимает украинских переселенцев и закрывает для России порты, – Кубраков
"Наши жесткие экономические санкции работают. Мы закручиваем гайки России, чтобы обеспечить реальные последствия своего незаконного военного вторжения", – заявила член парламента Великобритании Энн-Мари Тревелян.
Дополняем новость...