Великобритания прекращает действие всех гарантий и кредитов на экспорт в Россию и Беларусь

Правительство Великобритании объявило, что не будет предоставлять никаких новых гарантий, займов и страхования для экспорта в Россию и Беларусь.

Великобритания активно поддерживает санкции против России и осуждает вторжение в Украину. В то же время отметили, что делают все, чтобы Украина оставалась открытой для мира.

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"Наши жесткие экономические санкции работают. Мы закручиваем гайки России, чтобы обеспечить реальные последствия своего незаконного военного вторжения", – заявила член парламента Великобритании Энн-Мари Тревелян.

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