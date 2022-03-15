Велика Британія активно підтримує санкції проти Росії й засуджує вторгнення до України. Водночас зазначили, що роблять все, щоб Україна залишалася відкритою для світу.

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"Наші жорсткі економічні санкції працюють. Ми закручуємо гайки Росії, щоб забезпечити реальні наслідки свого незаконного військового вторгнення", – заявила членкиня парламенту Великої Британії Енн-Марі Тревелян.

Департамент міжнародної торгівлі Великої Британії отримав понад тисячу запитів від бізнесу, що хоче підтримати потік торгівлі в Україну, а також підтримав бізнес, який прагне припинити торгівлю з Росією та Білоруссю.

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