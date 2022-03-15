Про це сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після спілкування з міністром транспорту Великобританії Ґрантом Шеппсом.

До теми 44 тисячі британців готові прихистити в себе українців

У питанні санкцій та ізоляції Росії, зокрема, закритті морських портів для російських суден та обмеженні торгових операцій лідерство та ініціатива Великобританії та особисто пана Шеппса є вирішальними,

– наголосив Кубраков.

Саме із допомогою Ґранта Шеппса протягом двох тижнів вдалося створити потужну антиросійську транспортну коаліцію, зазначив міністр інфраструктури.

Крім цього, зараз у Британії розробляється державна програма "Homes for Ukraine" – заявку на неї також подав пан Шеппс. Ця програма дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, які не мають родичів у Великобританії.

Сьогодні Грант Шеппс на власному прикладі продемонстрував, як кожен британець може підтримати Україну і висловив готовність прийняти українських біженців у себе вдома. Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності,

– зазначив Кубраков.

Разом з тим він підкреслив, що перебування наших громадян за кордоном є тимчасовим та вимушеним.

"Ми обов'язково переможемо, відбудуємо країну і повернемо наших громадян у їх рідні міста та помешкання", – висловив переконання міністр.

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