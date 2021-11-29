Великобритания срочно созывает министерское совещание G7 из-за Омикрона

Новый штамм коронавируса Омикрон продолжает сеять если не панику, то беспокойство по всему миру. Его обнаружили на юге Африки, и уже ряд стран выявили вирус на своей территории.

Теперь стало известно, что правительство Великобритании созывает на 29 ноября срочное совещание стран Большой семерки (G7) на уровне министров. Руководители ведомств, ответственных за здравоохранение, обсудят ситуацию.

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Омикрон обсудят на G7

Правительство Великобритании созывает на 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран G7. Главная цель – обсудить распространение нового штамма коронавируса, который назвали Омикроном.

Тем временем в Британии уже объявили, что будут принимать меры по сдерживанию распространения в Королевстве Омикрона.

Например, теперь каждый прибывающий в страну обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус и ждать в изоляции его результатов.

Кратко об Омикроне и его распространении в мире