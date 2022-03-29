Великобритания и США уже начинают конкурировать по дружбе с Украиной, – Жданов

Украина доказала всему миру, что готова победить Россию. Однако у нас до сих пор нет союзников, а только партнеры. Сейчас есть страны, которые нам помогают, а также просто сочувствующие.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, страны западной Европы надеются, что в любой момент они смогут договориться с Владимиром Путиным, возобновить экономические связи и продолжат сотрудничество.

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В то же время те государства, которые ощущали на себе оккупацию советских войск, понимают, что может произойти, если они не поддержат Украину. Он убежден, что именно на эти государства и следует рассчитывать касательно помощи.

Великобритания и Соединенные Штаты как игроки геополитической арены заинтересованы в нашем успехе. Думаю, что они сделают все, чтобы мы одержали победу в этой войне. Между ними уже есть конкуренция по влиянию и дружбе с Украиной,

– подчеркнул Жданов.

Олег Жданов о поддержке мира: смотрите видео