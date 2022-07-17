Мы готовы к войне с россией, – командующий Королевских ВВС Великобритании

россия до сих пор хочет из последних потуг показывать свою силу и время от времени угрожает миру. Но похоже, что мир уже понял всю фейковость агрессора и больше не боится.

В частности, в этом заверил командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон. По его словам, британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с россией при условии, что она будет угрожать Лондону или его союзникам.

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Агрессивность россии растет

Британский военный отметил, что россия становится "все более агрессивной". Он настаивает, что мир должен быть готов к этому. Такая ситуация является наиболее важным уроком для европейской безопасности, вытекающим из вторжения россии в Украину.

Для меня нет сомнения, что россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовы именно к этой четкой и имеющейся угрозе,

– сказал Вигстон.

При этом он выразил надежду на то, что такой сценарий не станет реальностью. Он верит, что для россии достаточно сдерживания.

"Но если наступит день, когда россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", – заверил он.

Командующий британской авиацией подчеркнул, что Лондон вместе с партнерами ежедневно работает и осуществляет ежедневную подготовку, дающую их силам "превосходство в ближнем бою".

Великобритания поддерживает Украину

В Лондоне недавно решили предоставить нашему государству еще миллиард фунтов. Великобритания нас поддерживает и помогает бороться с врагом. Также британцы направят новейший авианосец на восточный фланг НАТО и дополнительно 1 000 военных. А украинские воины учатся в Великобритании.

Кроме того, Великобритания не сдерживает свои санкции против россии и вводит их решительно. Страна уже ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В санкционный список попал и самый богатый человек россии в 2021 году – олигарх Владимир Потанин.

Великобритания в целом стала лидером поддержки Украины в войне с россией. По словам эксперта, в значительной степени она смогла занять такую позицию благодаря брекзиту – выходу из Европейского Союза в 2020 году.

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