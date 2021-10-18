Великобритания существенно усиливает украинские ВМС
Источник:фейсбук Юрия Мысягина
Военные корабли, ракетное оружие, а также строительство баз ВМС. Именно такую помощь предоставит Великобритания Украине в рамках кредитной программы.
Уже в ближайшее время будет начато строительство двух военно-морских баз – одной на Черном море, а другой – на Азовском.
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Также будут построены два военно-морских порта. В первую очередь, это важно, потому что РФ захватила нашу инфраструктуру в Крыму.
А еще, уже в ближайшую неделю Украина получит от Британии два готовых корабля!
В частности, это два тральщика (противоминных корабля), которые соответствуют всем стандартам НАТО.
Кроме того, в ближайшем времени начнется строительство кораблей меньшего класса для ВМС Украины.
Важно Великобритания предоставит Украине ракетное оружие
То есть, сначала их построят в Великобритании, а затем технологию вместе с производством передадут на украинские верфи. А это также позволит создать для украинцев новые рабочие места.