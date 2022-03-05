Великобритания упростила правила въезда для украинцев, которые едут к родственникам

В Великобритании решили упростить условия для украинцев. Речь идет о тех наших земляках, которые хотят поехать к своим родственникам.

Соответствующее расширение к визовой схеме добавило Правительство Великобритании. Оно позволит украинцам, чьи родственники живут в стране, приехать к ним по упрощенным условиям.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украинцам разрешат приехать к своим родным в Британии по упрощенной схеме

Кроме того, в МВД Великобритании сообщают об увеличении еженедельных встреч по оформлению виз – с 500 до 6000 в неделю. Это позволит ускорить рассмотрение заявлений тех, кто хочет приехать к родственникам в Британии.

Также ведомство увеличило время, в течение которого украинцы будут иметь возможность оставаться в стране. Речь идет о сроке до трех лет.

Для украинцев, которые приедут к своим родным в Великобритании, предусмотрено право на работу, а также получение помощи. Сама же схема отличается от программы эвакуации, которую в августе 2021 года запускали в ответ на кризис в Афганистане.

Пообещали также, что впоследствии откроется "неограниченный спонсорский маршрут" для наших земляков, у которых нет родственников в Британии. Он предполагает, что общины, местные власти и другие лица будут спонсировать тех, кто нуждается в въезде в Великобританию. Правда, сейчас этот механизм прорабатывается.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!