Відповідне розширення до візової схеми додав Уряд Великої Британії. Воно дозволить українцям, чиї родичі живуть у країні, приїхати до них за спрощеними умовами.

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Українцям дозволять приїхати до своїх рідних у Британії за спрощеною схемою

Крім того, у МВС Великої Британії повідомляють про збільшення щотижневих зустрічей з оформлення віз – з 500 до 6000 на тиждень. Це дозволить прискорити розгляд заяв тих, хто прагне приїхати до родичів у Британії.

Також відомство збільшило час, протягом якого українці матимуть можливість залишатися в країні. Мовиться про термін до трьох років.

Для українців, які приїдуть до своїх рідних у Великій Британії, передбачене право на роботу, а також отримання допомоги. Сама ж схема відрізняється від програми евакуації, яку у серпні 2021 року запускали у відповідь на кризу в Афганістані.

Пообіцяли також, що згодом відкриється "необмежений спонсорський маршрут" для наших земляків, у яких немає родичів у Британії. Він передбачає, що громади, місцева влада й інші особи спонсоруватимуть тих, хто потребує в'їзду до Великої Британії. Щоправда, наразі цей механізм опрацьовується.

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