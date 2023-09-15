Великобритания внесла "ЧВК Вагнера" в список террористических организаций

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Великобритании. Для членов "ПВК Вагнера" все меньше места в цивилизованном мире.

Теперь Лондон будет считать принадлежность к "ЧВК Вагнера" или активную поддержку деятельности этой преступной группы уголовным нарушением. За поддержку могут заключить в тюрьму на 14 лет.

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Что известно о решении

Документ вступает в силу немедленно и делает принадлежность к "Группе Вагнера" или активную поддержку группы в Великобритании уголовным преступлением, что может привести к тюремному заключению сроком до 14 лет. Заключение может быть назначено вместе со штрафом или вместо него.

"Группа Вагнера" была добавлена в список организаций, запрещенных в Великобритании, вместе с 78 другими организациями.

Какие организации Лондон признает террористическими

При принятии Закона о терроризме в 2000 году в Британии определили следующие факторы:

характер и масштаб деятельности организации;

конкретная угроза, которую она представляет для Великобритании;

конкретная угроза, которую она представляет для британских граждан за границей;

степень присутствия организации в Великобритании;

необходимость поддержки других членов международного сообщества в глобальной борьбе с терроризмом.

Министр внутренних дел оценивает угрозы от организации и решает, следует ли применять ограничения к ней.

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Вагнеровца избили и подстрелили в России

4 сентября в российском городе Батайск произошел конфликт вагнеровца и мужчины. Возле кафе член ЧВК "Вагнера" вошел в конфликт с незнакомцем. Тот возмутился, что наемник участвовал в боевых действиях в Украине, произошла словесная перепалка. Из кафе выбежали люди, избившие вагнеровца целой толпой, а мужчина стрелял в него из травматического оружия.

Что интересно, Батайск расположен в Ростовской области. Там еще два месяца назад люди обнимались с вагнеровцами, которые бодро маршировали на Москву.