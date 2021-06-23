Ядерное оружие и глобальные амбиции: как Великобритания возвращается в высшую лигу

Прошло ровно 5 лет с референдума, положившего начало выхода Великобритании из Евросоюза и начало новой эпохи в английской международной политике. С тех пор страна расширила ядерный потенциал, вышла из состава ЕС и начала активно развивать отношения со странами "Содружества". Немалое внимание Великобритания уделяет и Украине.

С Украиной Соединенное Королевство сейчас активно налаживает торговые связи и сотрудничество в военной области. У украинцев и британцев есть множество общих точек для союзных отношений. Одна из них – противостояние России.

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Зачем Великобритания стремится восстановить свое глобальное значение в мировой политике, почему ей не по пути с идеями евроинтеграции и как эта самобытность поможет в отношениях с Украиной? Об этом в интервью 24 каналу рассказал историк-британист Егор Брайлян.



Егор Брайлян / Фото автора

Британский евроскептицизм продолжается с 80-х годов

Почему Великобритании стало тесно в ЕС и зачем им Брекзит?

В основе Брекзита лежат конкретные социально-экономические причины, которые получили политические отголоски.

Во-первых, это нежелание Британии платить большие средства в общеевропейский бюджет. Проблема общих европейских финансов – не нова, она была актуальна еще во времена Маргарет Тэтчер. Тогда даже договорились о возвращении части денег, которые Лондон отдавал в бюджет.

Во-вторых, следует понимать причины евроинтеграции Великобритании. После Второй мировой войны Великобритания потеряла самую большую в мире империю и долгое время находилась в поисках своей роли в мире.

Холодная война между странами Запада и Варшавского договора играла ей на руку, ведь страна могла получать ядерное оружие от Соединенных Штатов, быть их эффективным союзником и вести тесное сотрудничество с Европейским экономическим сообществом.

Для Англии евроинтеграция – была лишь одним из направлений внешней политики, над которым в то время было выгодно работать.

А в какой момент эта евроинтеграция начала свертываться и началась тенденция на евроскептицизм?

Я думаю стоит вести отсчет от речи Маргарет Тэтчер в Брюгге в 1988 году. Она упорно не хотела вступления страны в Шенгенскую зону и подписывать соглашение, которое предусматривало углубленную интеграцию и фактическое создание ЕС. Последнее известно как Маастрихтский договор – его подписал уже преемник Тэтчер Джон Мейджор в 1992 году.

Другими словами – Железная Леди не хотела поступиться британским суверенитетом в пользу общеевропейского проекта. Великобритания также не перешла на евро, чтобы не подавлять национальную валюту.

Нормальный Brexit за свои деньги:

По сути с конца 80-х годов можно наблюдать раскол внутри консервативной партии на евроскептиков и еврооптимистов. А в 90-х годах негатив от евроинтеграции смогли почувствовать сами британцы, когда в страну начали прибывать трудовые мигранты из Польши, Литвы, Болгарии и других стран Восточной Европы после падения коммунизма.

Почему Великобритания не хотела вступать в Шенгенскую зону?

Из-за юридических моментов и территориальных споров. Шенгенское соглашение, подписанное в 1985 году и введенное в действие 10 годами позже, предусматривало свободное перемещение лиц между гражданами стран-подписантов. Великобритания, так же как и Ирландия не присоединились к соглашению, но в начале 2000-х присоединились к программам Шенгена относительно уголовного законодательства.

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Важен был фактор Гибралтара – последней заморской территории Великобритании в Европе. Из-за этого порта у Великобритании были напряженные отношения с Испанией, которая до сих пор не признает эту территорию британской, и шенген – это довольно серьезный шаг.

А чем людям мешали мигранты из других стран?

Существует стереотипное представление, что мигранты являются теми людьми, которые отбирают рабочие места у местного населения. В 2016 году состоялась мощная информационная кампания по дискредитации мигрантов, которые прибудут в Британию только совершать преступления и беспорядки. Формирование негативного образа мигрантов началось на фоне миграционного кризиса 2015 года, когда тысячи беженцев из Ближнего Востока стремились найти убежище в Евросоюзе.

Сейчас можно сказать, что Брекзит пошел на пользу Великобритании политически и экономически? Какие плюсы и минусы вы видите после того, как все произошло?

Брекзит стал своего рода британской ответом на такие вызовы глобализации как транснационализация экономики, мигранты и др. Из важных изменений надо отметить о переходе Лондон на двусторонние, а не многосторонние соглашения о свободной торговле.

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Сотрудничество со странами Содружества, например Австралией и Канадой, вышло на качественно новый уровень. То же самое можно сказать об Азии, когда в октябре 2020-го было подписано соглашение о свободной торговле с Японией, как противодействии экономической экспансии Китая. Из негативных моментов я бы отметил, что Великобритания уже не будет участвовать в программе академических обменов Erasmus+.

Может так случиться, что после выхода из ЕС начнется конфронтация Великобритании с европейскими странами? Если да, то с кем у Британии наиболее напряженные отношения?

После того как в 2020 году между Лондоном и Брюсселем продолжались переговоры по заключению нового торгового соглашения, которое в конце концов подписали на католическое Рождество, Великобритания окончательно вышла из-под юрисдикции законодательства ЕС.

И с 1 января 2021 года Соединенное Королевство уже полноценно покинуло Евросоюз. Но это не отменяет переходных этапов в торговле с Содружеством. Довольно напряженные экономические отношения в Британии с ближайшими соседями по ту сторону Ла-Манша – речь идет в первую очередь о Франции.

Главный спор с Парижем заключается в регулировании рыбалки у берегов Британских островов. Фактор рыбы был скорее политическим, чем экономическим и является иллюстративным примером "возвращение национального суверенитета".

Получит ли Шотландия независимость?

Почему Шотландия хотела отделиться от Соединенного Королевства в 2014 году?

С 70-х годов в Великобритании продолжается процесс деволюции – передачи полномочий на места. С различными обстоятельствами этот процесс можем наблюдать в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. Хотя и в Англии в последнее время тоже проявляется местный национализм.

В 1967 году появился первый шотландский депутат в британском парламенте Винни Эвинг, потом нашли нефть в Северном море. Шотландцы начали думать, что этой нефти им хватит, чтобы оторваться от Лондона. Впоследствии возникла Шотландская национальная партия.

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Сначала шотландцы хотели получить законодательный орган в Шотландии. За это проголосовали на референдуме, но консерваторы Тэтчер и Мейджор не давали хода реализации его результатов. Парламент заработал только в 1997 году.

Большое значение для подъема национализма в Шотландии имел фильм "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном – о храбром шотландском воине Уильяме Уоллесе и борьбе Шотландии против английского господства. Этот фильм сделал для роста националистических настроений больше, чем политики.

"Храброе сердце" 1995 – смотрите трейлер фильма:

А если бы Шотландия нашла бы те 5%, которых не хватило на референдуме для провозглашения независимости, Великобритания бы просто смирилась и отпустила бы страну в свободное плавание?

Не обязательно. Например, за создание законодательного органа в Шотландии проголосовали в 1979 году, а фактически его создали только в 1997-м. То есть Лондон в любом случае мог бы юридически затягивать процесс. Это был бы только начало пути Шотландии к независимости.

Сложность еще и в том, что Шотландии надо не просто выйти из состава Великобритании, но и вступить в Европейский Союз. А в странах ЕС после событий в Каталонии в 2017 году отношение к любым референдумов очень осторожное.

СМИ сообщают, что в конце 2021 года Шотландия стремится провести еще один референдум. Состоится ли он и какие шансы на то, что он будет успешным для национальных сил, особенно учитывая выход Британии из ЕС?

Этот референдум вряд ли состоится, поскольку на его проведение нужно брать разрешение у Лондона.

Вместе с тем, усиливается влияние Шотландской национальной партии, которая уже отодвинула от региональной политики консерваторов и лейбористов. Этот тезис ярко подтвердили местные выборы, состоявшиеся в мае этого года, по результатам которых ШНП вместе с зелеными (две партии, выступающие за независимость) получила 72 парламентских места из 129.

Великобритания как важный партнер для Украины

После Брекзита создается впечатление, что Британия как-то очень тепло начала относиться к Украине. Зачем мы им нужны, что они смогут дать нам, а мы можем дать им?

Такие страны как наша для Британии очень важны. Страны Восточной Европы были для нее источником трудовых мигрантов и большим рынком сбыта товаров. Но геополитические факторы сейчас доминируют над экономическими.

Украина нужна Британии также в контексте противодействия России. Стоит помнить, что Лондон постоянно поддерживал нас в вопросе предоставления ПДЧ в НАТО. Это – последний шаг перед вступлением в Североатлантический альянс.

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Великобритания является ключевым союзником США в Европе – если мы будем развивать стратегическое партнерство с Лондоном, то это ускорит вступление в евроатлантический мир. Лондон оказывает существенное экономическое и политическое влияние посредством ведущих позиций в международных организациях (ООН, ВТО, НАТО).

Зачем Великобритании конфликтовать с Россией?

Россия вмешивается во внутренние дела Великобритании. Попытка отравления Скрипалей в 2018 году вызвало на время более жесткий курс Лондона в отношении Москвы.

Летом 2020-го отчет парламентского комитета по нацбезопасности документально засвидетельствовал неформальное влияние Кремля в Британии. Это проявляется посредством российских олигархов, которые хранят свое состояние там.

Британская помощь Украине:

В этом отчете также было отмечено, что Россия аннексировала Крым в 2014 году, грубо нарушив нормы международного права.

А зачем нам нужно сотрудничество с Великобританией?

Во-первых, для Украины – это доступ к современному образованию. Для Британии сейчас важно развивать культурную дипломатию в странах Восточной Европы, и этим можно пользоваться.

Как собственно и для нас, вспоминая о деятельности Украинского института и украиноведческих центров в Великобритании (Cambridge Ukrainian Studies, Ukrainian Institute of London). Стоит также не забывать о среде украинских выпускников Оксфорда и Кембриджа, благодаря которым британское образование и наука ближе для отечественных студентов, аспирантов и молодых ученых.

21 июня в Одессе на борту корабля Королевских ВМС Великобритании "Дефендер" подписан меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины:

Во-вторых, это вопрос безопасности. Великобритания заинтересована нас поддерживать не только техникой, но и советниками и инструкторами.

Для нас эта страна может быть больше союзником и больше нам помогать, чем Франция и Германия вместе взятые. С 2015 года продолжается программа Orbital с тренировки британцами украинских военных, которая была продлена до 2023 года.

Я вижу три основных направления для отношений с Великобританией. Это – культурная дипломатия, кибербезопасность и климат.

С первыми двумя понятно. А зачем нам сотрудничать в аспекте климата?

Сейчас идет формирование новой повестки дня по климату на Западе. В первую очередь это реализация Нового Зеленого Энергетического Соглашения, утвержденного ЕС в 2019 году.

Согласно планам Брюсселя, Европа должна стать первым энергетически нейтральным континентом до 2050 года. В этом контексте Лондона стремится перехватить инициативу в формировании мировой энергетической повестки дня. И речь здесь не только сугубо о внедрении зеленой энергетики и уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу, но и о существенных изменениях в экономике и инфраструктуре.

Недавно Великобритания в знак солидарности с Украиной поочередно направила в Черное море два корабля военного флота. Что это означает в переводе с политического языка?

В случае с британским флотом в Черном море, речь идет о 2 кораблях. Первый HMS Trent прибыл в Одессы 18 мая и находился три недели в акватории города. За это время были проведены совместные учения с украинским ВМФ. Другой корабль, ракетный эсминец HMS Defender прибыл в Одессу 18 июня.

Прибытие британских кораблей можно рассматривать как начало помощи в развитии украинского флота. И это уже более системный подход с приобщением других государств.

Я напомню, что наш министр обороны Украины Андрей Таран в октябре 2020-го подписал соглашение о развитии нашего флота с помощью Великобритании.

А вот недавно, 21 июня на борту Defender был подписан украинско-британский меморандум о совместном строительстве и ремонте кораблей, а также двух баз ВМФ.

Гонконг – важная часть внешней политики Британии

Возможно ли возвращение Гонконга в состав Великобритании из-за несоблюдения Китаем принципа "одна страна – две системы"?

Очевидно, что Великобритания сделала шаг в поддержку Гонконга, когда дала возможность гонконгцам получить убежище и в будущем стать гражданами Соединенного Королевства. В ответ в том числе на эти действия, Китай в феврале 2021 года заблокировал деятельность общественного вещателя ВВС на своей территории.

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В 1997 году Великобритания, на законных основаниях, когда закончился 99-летний срок аренды Гонконга, официально вернула Гонконг Пекину в условиях дальнейшего существования широкой автономии этой территории до 2047 года. Это все было осуществлено в рамках соглашения 1984 года, согласованного Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопином.

Почему такое соглашение тогда было возможным?

Во-первых, подходил срок аренды и у Британии не было другого выхода, чем отдать его обратно, учитывая тогдашнюю международную ситуацию с деколонизацией и "холодной войной". Во-вторых, тогда Китай еще не воспринимался странами Запада как угроза. Он тогда только начинал свои модернизационные реформы по развитию капитализма.

Сейчас, когда ситуация обострилась в связи с протестами против стремления Пекина усилить свое политическое влияние, Великобритания не имеет достаточного военных ресурсов, чтобы удержать Гонконг от геополитических влияний Пекина. Хотя надо напомнить о передислокации Королевского флота в Индо-Тихоокеанском регионе, которая длится с мая в разрезе реализации новой британской глобальной военно-политической стратегии.

Великобритания стремится к глобальному влиянию

Великобритания объявила, что хочет расширить арсенал ядерного оружия со 180 до 260 боеголовок. Это популизм для избирателей или заявление о выходе на глобальную политическую арену?

Наличие ядерного оружия сейчас намного более эффективный метод мировой политики, чем прямые переговоры. Увеличение ядерного потенциала – это больше политический шаг, который должен закрепить новую стратегию Британии, что теперь она будет глобальным игроком. Китай и Россия объявлены главными врагами, которых надо сдерживать.

50 лет назад британцы выводили свои войска из базы в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а сейчас они пытаются вернуть свое влияние.

Я бы сказал, что британцы сейчас на волне ностальгии стремятся восстановить былое величие, но я думаю, что она станет такой себе сверхдержавой среднего класса. Великобритания хочет стать Соединенными Штатами, но не глобального, а трансрегионального масштаба.

30 лет уже существует так называемая постбиполярная система миропорядка. Раньше было два основных блока – США, Советский Союз и их сателлиты, все было понятно. А теперь это большое количество региональных лидеров, центров силы и международных соглашений.

Мир стал намного сложнее и более многогранным, чем раньше.