Палачи и ответственные за вторжение: Британия и Канада ввели новые санкции против России и Ирана
Источник:Правительство Великобритании
Великобритания ввела санкции против чиновников России и Ирана, ответственных за вторжение в Украину и нарушение прав человека.
Кто попал в санкционный список
Под санкции попали 10 иранских чиновников, связанных с судебной и пенитенциарной системами Ирана. Среди них – 6 должностных лиц.
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Санкции ввели против: Али Чехармахали и Глоамреза Зияи, экс-директора тюрьмы "Эвин" в Тегеране, известной жестоким обращением с заключенными. Аллах Карам Азизи, начальник тюрьмы Рази Шахр, тоже попал под санкции.
Санкции относятся и к российскому полковнику Ибатуллину – командиру 90-й танковой дивизии, которая находится на передовой с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Против палачей ввели санкции
Кроме того, санкции ввели за нарушение прав человека против Андрея Тишенина – сотрудника ФСБ России, и Артура Шамбазова – старшего оперуполномоченного в оккупированном Россией Крыму. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.
Под санкциями оказался и Валентин Опарин – майор юстиции России, и Олег Ткаченко – руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Оба препятствовали рассмотрению жалоб на пытки, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.
Канада ввела санкции против 33 чиновников
Отметим, что Канада тоже ввела идентичные санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека. Под санкции Канады за "нарушение прав человека" попали 33 бывших или действующих чиновника высокого ранга России и 6 организаций.
Дополнительно Великобритания ввела санкции против Илана Шора, главы партии "Шор" и депутата парламента Молдовы. И против Владимира Плахотнюка – главы Демократической партии Молдовы (декабрь 2016 – июнь 2019).
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Великобритании. Активы всех юридических лиц заморозят.