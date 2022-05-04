Великобритания ввела новые санкции против России: под ударом пропагандисты и бизнесмены

Великобритания ввела очередные санкции против России. Государству-агрессору запретили использовать британские услуги по управленческому консалтингу, бухгалтерскому учету и PR.

Британское правительство объявило о 63 новых ограничениях. В частности, запрет на поездки и замораживание активов российских пропагандистов.

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Лондон будет еще больше давить на Кремль

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила, что страна прекращает экспорт услуг, которые являются "критическими для российской экономики". Это касается сферы медиа. 10% российского импорта в этих секторах приходится на услуги бухгалтерского учета, управленческого консультирования и PR.

Трасс отметила, что ведение бизнеса с режимом Путина помогает финансировать военную машину, которая наносит несказанные страдания Украине.

Таким образом, запрет доступа России к британским услугам приведет к большему давлению на Кремль. Это, в свою очередь, поможет обеспечить неудачу Путина в Украине.

Кто попал под санкции

Под новый удар санкций попали пропагандисты и бизнесмены.

Наиля Аскер Заде,

Павел Гусев – "Московский комсомолец",

Александр Коц – военкор,

Михаил Леонтьев – ведущий "Первого",

Александр Малькевич – телеканал "Санкт-Петербург",

Максим Орешкин – совет директоров "Первого",

Сергей Михайлов – ТАСС,

Евгений Поддубный – ВГТРК,

Дмитрий Стешин – "Комсомольская правда".

Другие санкции Великобритании против российских СМИ

Кроме того, в Великобритании с марта действуют санкции против RT и Sputnik. Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп подчеркнул, что эти СМИ слишком долго выпускали опасную чушь, "прикиданную" серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина в Украину.

Из британского эфира эти СМИ сняли и запретили кому-то иметь с ними бизнес. Теперь решили отключить их веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и приложения.

Также под санкции подпадают и другие компании. К примеру, информационное агентство InfoRos, сайт дезинформации SouthFront и онлайн-журнал Strategic Culture Foundation.

Отметим, что после российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц из страны-агрессора.

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