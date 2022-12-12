Великобритания заявила о готовности предоставить Украине оружие большей дальности: какие условия

В британском правительстве готовы предоставить Украине оружие большей дальности. В Лондоне говорят, что окончательное решение будет принято, если Россия не прекратит обстрелы гражданских объектов.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопросы экс-премьера Бориса Джонсона на заседании парламента. Министр подчеркнул, что рассматривает варианты предоставления такого оружия для Украины.

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Что говорят в Лондоне

Борис Джонсон спросил Бена Уоллеса о возможности предоставления Украине ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников. В ответ на это министр обороны отметил, что изучает этот вопрос и если Россия не прекратит обстрелы гражданских объектов и в дальнейшем будет нарушать Женевские конвенции – Лондон сможет пойти на такой шаг.

Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше,

– заявил Уоллес.

Великобритания предоставит Украине ПВО

Международные партнеры оказывают колоссальную поддержку Украине, однако дальнобойное оружие нашей стране не предоставляют. Это связано с тем, что партнеры, в частности, США, опасаются ударов Украины по России, которые могут привести к эскалации ситуации. Однако, по данным СМИ, в Пентагоне уже не против этого. Единственное условие – соблюдение Женевских конвенций при таких атаках.

9 декабря состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Политики обсудили текущую ситуацию и военную помощь.

В частности, глава британского правительства заверил, что в ближайшее время Украина получит еще больше зенитных пушек и ракет противовоздушной обороны малой дальности.

Стоит отметить, что Великобритания – один из партнеров Украины, который оказывал нам военную поддержку еще до полномасштабного вторжения, а после его начала Лондон оказывает мощную военную, финансовую и политическую поддержку нашему государству.