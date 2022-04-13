Великобритания запрещает импорт железа и стали из России
Источник:GOV.UK
В Великобритании будут введены ограничения на импорт стали и железа из России. Кроме того, запретят экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.
Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства. Отмечается, что документ будет передан на рассмотрение парламента в четверг, 14 апреля.
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Остановить Путина
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин", – заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
В то же время она подчеркнула, что Великобритания будет продолжать свою миссию – остановить военную машину президента России Владимира Путина.
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