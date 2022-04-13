Про це мовиться в офіційній заяві британського уряду. Зазначається, що документ передадуть на розгляд парламенту в четвер, 14 квітня.

До теми Велика Британія ввела санкції проти помічника Путіна та російських бізнесменів

Зупинити Путіна

"Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін", – заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Водночас вона наголосила, що Британія продовжуватиме свою місію – зупинити військову машину президента Росії Володимира Путіна.

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