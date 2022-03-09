Великобритания запретила своим военным выезд в Украину "до особого распоряжения"

Британским военнослужащим запретили уезжать в Украину для борьбы с агрессией России. В противном случае солдат ожидают дисциплинарные и административные последствия.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании на фоне слухов о том, что четыре служащих уехали из страны, чтобы принять участие в российско-украинской войне.

Читайте также Профессионалы, не видящие себя в гражданской жизни, – военный эксперт об иностранном легионе

Всем военным запрещено уезжать в Украину до дальнейшего распоряжения. Касается независимо от того, находится боец ​​в отпуске или нет,

– отметили в ведомстве.

Военнослужащим, которые все-таки поедут в Украину, грозят дисциплинарные и административные последствия.

Напомним, что в Украину прибыло уже более 20 тысяч иностранцев-добровольцев. Для них был организован Интернациональный легион.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!