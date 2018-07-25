02:31
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Великобритания официально поддержала Декларацию США относительно Крыма

61 Читати новину українською
Великобритания официально поддержала Декларацию США относительно Крыма
Великобритания официально поддержала Декларацию США относительно Крыма / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Британии официально сообщило, что полностью поддерживает политику США в отношении Крыма.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

Читайте также: Заявление Госсекретаря США наконец лишит Кремль имперских иллюзий, – Порошенко

Позиция Соединенного Королевства понятна: мы осуждаем постоянное нарушение международного права Россией. Крым – территория Украины. Мы остаемся полностью настроенными на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ,
– отмечается в заявлении МИД Великобритании.

Также в МИД Британии выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека, сложившейся на полуострове – на территории Крыма проходят систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, а также преследование меньшинств.

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ международных органов по контролю за соблюдением прав человека на полуострове", – заявили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В историческом заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.

Теги: Новости политики Новости США Украина – Россия Аннексия Крыма Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 июля, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 375
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
25 июля, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 117
Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киеве
25 июля, 22:45 Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киеве
438
"Вишенка" новых санкций от США
25 июля, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 960
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
25 июля, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 283
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Представлен прототип умного автомата
 17 февраля 2015 , 22:57
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук