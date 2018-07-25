Великобритания официально поддержала Декларацию США относительно Крыма

Министерство иностранных дел Британии официально сообщило, что полностью поддерживает политику США в отношении Крыма.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

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Позиция Соединенного Королевства понятна: мы осуждаем постоянное нарушение международного права Россией. Крым – территория Украины. Мы остаемся полностью настроенными на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ,

– отмечается в заявлении МИД Великобритании.

Также в МИД Британии выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека, сложившейся на полуострове – на территории Крыма проходят систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, а также преследование меньшинств.

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ международных органов по контролю за соблюдением прав человека на полуострове", – заявили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В историческом заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.