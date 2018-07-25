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Велика Британія офіційно підтримала Декларацію США щодо Криму

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Велика Британія офіційно підтримала Декларацію США щодо Криму
Велика Британія офіційно підтримала Декларацію США щодо Криму / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Британії офіційно повідомило, що повністю підтримує політику США щодо Криму.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Великої Британії.

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Позиція Сполученого Королівства є зрозумілою: ми засуджуємо постійне порушення міжнародного права Росією. Крим – територія України. Ми залишаємось повністю налаштованими на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів,
– наголошується у заяві МЗС Британії .

Також у МЗС Британії висловили глибоку стурбованість ситуацією з правами людини, яка склалася на півострові – на території Криму відбуваються систематичні переслідування тих, хто виступає проти анексії, а також переслідування меншин

"Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних ув'язнених, які перебувають у Криму та в Росії, і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних органів з контролю за дотриманням прав людини на півострів", – заявили у дипломатичному відомстві. 

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму. У історичній заяві Вашингтона йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.

Теги: Новини політики Великобританія Анексія Криму Новини США Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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