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Великобритания подаст запрос в Россию на экстрадицию двух подозреваемых в отравлении Новичком

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Отравление в Солсбери
Отравление в Солсбери / Фото из открытых источников

Правительство Великобритании готово подать запрос в Россию на экстрадицию двух подозреваемых россиян в деле об отравлении "Новичком" в Солсбери.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Британии и службе безопасности.

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"Этот шаг наступает после месяцев кропотливого расследования сотен офицеров полиции и разведки. Они объединили движения и действия двух россиян, от их прибытия в Британию до отъезда", – отмечает издание.

Издание отмечает, что Россия не пойдет на такой шаг и "несомненно откажет" Британии. А сам запрос обострит дипломатический скандал между Британией и Россией.

Напомним, что полиция Великобритании считает, что покушение на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британии, а другая совершила отравление.

Теги: Новости политики Великобритания Новости России Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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