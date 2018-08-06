Великобританія подасть запит в Росію на екстрадицію двох підозрюваних у справі отруєнь Новачком

Уряд Великої Британії готовий подати запит в Росію на екстрадицію двох підозрюваних росіян у справі про отруєння "Новачком" в Солсбері.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в уряді Британії та службі безпеки.

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"Цей крок настає після місяців кропіткого розслідування сотень офіцерів з поліції та розвідки. Вони об'єднали рухи і дії двох росіян, від їхнього прибуття в Британію до від'їзду", – зазначає видання.

Видання зазначає, що Росія не піде на такий крок і "безсумнівно відмовить" Британії. А сам запит загострить дипломатичний скандал між Британією з Росією.

Нагадаємо, що поліція Великобританії вважає, що замах на екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.