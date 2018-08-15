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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Великобритания подняла в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

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Британцы снова подняли в воздух Eurofighter Typhoons из-за российских самолетов над Черным морем
Британцы снова подняли в воздух Eurofighter Typhoons из-за российских самолетов над Черным морем / Фото из открытых источников

Два британских истребителя Eurofighter Typhoons в понедельник сопровождали российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщила служба "РИА "Новости"со ссылкой на заявление Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

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Истребители были подняты в воздух в понедельник, 13 августа, с авиабазы ​​в Румынии, поскольку шесть российских самолетов приблизились к пространству НАТО,
–  сказали в британском военном ведомстве.

Британские истребители вели наблюдение за Су-24, после чего российские самолеты удалились от пространства НАТО.

Британские ВВС не впервые поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов.

Напомним, в конце июля два истребителя Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО.

Теги: Новости России Великобритания авиация
Источник: 24 Канал
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