Великобритания подняла в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

Два британских истребителя Eurofighter Typhoons в понедельник сопровождали российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщила служба "РИА "Новости"со ссылкой на заявление Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Читайте также: США передумали сотрудничать с РФ в рамках соглашения об открытом небе

Истребители были подняты в воздух в понедельник, 13 августа, с авиабазы ​​в Румынии, поскольку шесть российских самолетов приблизились к пространству НАТО,

– сказали в британском военном ведомстве.

Британские истребители вели наблюдение за Су-24, после чего российские самолеты удалились от пространства НАТО.

Британские ВВС не впервые поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов.

Напомним, в конце июля два истребителя Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО.