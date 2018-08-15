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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Великобританія підняла у повітря винищувачі для супроводження російських літаків

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Британці знову підняли у повітря Eurofighter Typhoons через російські літаки над Чорним морем
Британці знову підняли у повітря Eurofighter Typhoons через російські літаки над Чорним морем / Фото з відкритих джерел

Два британських винищувачі Eurofighter Typhoons в понеділок супроводили російські Су-24 над акваторією Чорного моря поблизу повітряного простору НАТО.

Про це повідомила служба "РИА "Новости" з посиланням на заяву Королівських Військово повітряних сил Великобританії.

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Винищувачі було піднято у повітря в понеділок, 13 серпня, з авіабази в Румунії, оскільки шість російських літаків наблизилися до простору НАТО,
– сказали в британському військовому відомстві.

Британські винищувачі вели спостереження за Су-24, після чого російські літаки віддалилися від простору НАТО.

Британські ВПС не вперше піднімають в повітря свої винищувачі для супроводу російських літаків.

Нагадаємо, в кінці липня два винищувачі Typhoon вилетіли з військової бази в Румунії в зв'язку з польотами Су-24 поблизу простору НАТО.

Теги: Новини Росії авіація Великобританія
Джерело: 24 Канал
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