"Великолепный подарок к празднику": в ВСУ показали видео ударов по россиянам на Змеином

В первый день войны российские оккупанты захватили остров Змеиный, где находились украинские пограничники. Но разместившись на острове, россияне стали отличной целью украинских военных.

Проклятый остров

Оккупанты решили устроить себе базу на острове Змеиный. Ведь от этого острова не так далеко до территории материковой Украины. Следовательно, оттуда можно проводить разведку или даже планировать штурм украинских территорий. Поэтому оккупанты разместили на острове немало военной техники, а вокруг постоянно плавают корабли или катера.

Но остров Змеиный претендует на то, чтобы стать местом позора и постоянных поражений русской армии. Недаром именно здесь прозвучала уже легендарная фраза "русский военный корабль, иди на х*й" в первый же день войны. Сказал ее пограничник Роман Грибов, после этого попавший в плен.

Стоит внимания Не вернулся бы живым, если бы знали, кто я: автор фразы о "русском корабле" о русском плену

И его "проклятие" таки сработало. Украинцы затопили крейсер "Москва", которому и была адресована эта фраза. Сделали это с помощью ракетного комплекса "Нептун", являющегося украинской разработкой.

Впоследствии у острова Змеиный удалось затопить два катера типа "Раптор". Они проводили разведку рядом. Один даже пытался убежать, но ракета его догнала.

А сам остров Змеиный и техника оккупантов на нем постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Не обходится и без многочисленных жертв со стороны захватчиков.

Прицельный удар

Видео нового прицельного удара опубликовало оперативное командование "Юг" 6 мая. На нем зафиксирован момент попадания в военную технику врага, после чего она вспыхнула. Здесь стоит отметить сам прицельный удар, который нанесли украинские защитники. Ведь техника стояла у стены, прикрывшись маяком.

В подписи к видео стоит надпись "Великолепный подарок к празднику". А также то, что это лучшее сотрудничество родов войск для нашей победы". 6 мая в Украине отмечают День пехоты.

Также в видео использована песня о Байрактаре. Скорее всего, ракетный дар был нанесен именно с этого беспилотника.

Видео удара по технике врага на острове Змеиный