Трухин заверил журналистку, что приехал "на велосипеде". Таким образом ответил на вопрос, был ли за рулем авто.

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Дословный диалог:

Журналистка: А вы на автомобиле сюда приехали?

Трухин: На велосипеде.

Журналистка: Вы за рулем были?

Трухин: На велосипеде – да.

Справка. "Слуги народа" в Трускавце разместились в 3 местных отелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

Трухин ответил журналистке: видео

Скандальное ДТП с участием Трухина