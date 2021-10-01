Трухин заверил журналистку, что приехал "на велосипеде". Таким образом ответил на вопрос, был ли за рулем авто.

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Дословный диалог:

Журналистка: А вы на автомобиле сюда приехали?

Трухин: На велосипеде.

Журналистка: Вы за рулем были?

Трухин: На велосипеде – да.

Трухин ответил журналистке: видео

Скандальное ДТП с участием Трухина

  • Авария произошла 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Именно в СМИ сообщили о том, что "слуга народа" Трухин стал причиной ДТП.
  • Пострадали по меньшей мере 6 человек. Среди них был и руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
  • Только через неделю в полиции заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурант дела – нардеп.
  • Сам Трухин впоследствии заявил, что якобы не планировал ничего скрывать. Заверил, что не был пьян и бояться ему нечего. Нардеп не считает себя виновным.