Видео с велосипедистом, беззаботно едущим по дороге под звуки пусков ракет быстро стало популярным в сети. Однако установить, где именно происходят события, пока не удалось, передает 24 Канал.

Читайте также Ночной удар по Украине: в Генштабе уточнили, сколько всего ракет запустила Россия

Велосипедист бесстрашно проехал под ракетами

Мужчина на велосипеде внезапно выехал на дорогу, где стоял РСЗО HIMARS, однако ничуть не удивился, зато поехал дальше, будто ничего не произошло. Через мгновение начались пуски ракет, однако и это велосипедиста не испугало – он только на мгновение вжал голову в плечи и продолжил свой путь.

Велосипедист едет во время запуска ракет / Видео из соцсетей

В соцсетях пользователи стали распространять видео и придумывать к нему смешные подписи. Однако некоторые комментаторы отметили, что ездить так близко к артиллерийской системе опасно, ведь можно получить контузию.

Реакция комментаторов на видео / Скриншоты из соцсетей

Другие новости о велосипедистах