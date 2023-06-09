Відео з велосипедистом, що безтурботно їде дорогою під звуки пусків ракет швидко стало популярним у мережі. Проте встановити, де саме відбуваються події, наразі не вдалося, передає 24 Канал.

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Велосипедист безстрашно проїхав під ракетами

Чоловік на велосипеді раптово виїхав на дорогу, де стояв РСЗВ HIMARS, проте анітрохи не здивувався, натомість поїхав далі, ніби нічого не сталося. За мить почалися пуски ракет, проте і це велосипедиста не налякало – він тільки на мить втиснув голову у плечі і продовжив свій шлях.

Велосипедист їде під час запуску ракет / Відео з соцмереж

В соцмережах користувачі почали поширювати відео і придумувати до нього смішні підписи. Та деякі коментатори зазначили, що їздити так близько до артилерійської системи небезпечно, адже можна отримати контузію.

Реакція коментаторів на відео / Скриншоти з соцмереж

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