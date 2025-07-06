"Мне говорили, что его уже нет": во Львове обвенчались освобожденный пленный и волонтерка

Во Львове состоялось трогательное венчание освобожденного из российского плена воина и волонтера. Пара поженилась еще до того, как мужчина попал в плен.

Муж, стрелок 24 ОБМр имени короля Даниила, вместе с женщиной поделились деталями радостного события с Суспільним, передает 24 Канал.

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Жена верила, что ее муж жив

Во львовской церкви святого Иосафата 5 июля обвенчались освобожденный из российского плена военный Сергей Мельник и волонтер Ирина Тришкина.

Жена военного волонтерила и помогала армии, а ее муж уже служил в ВСУ с 2015 года.

По словам супругов, они несколько месяцев общались по телефону. В конце концов решили пожениться. Уже через несколько месяцев после свадьбы боец оказался в плену. Тогда Ирине сообщили, что ее муж погиб.

Нельзя терять веры, они (военные – 24 Канал) это очень чувствуют, я до последнего говорила, что я его найду, даже когда мне сообщили, что его нет,

– рассказала Ирина.

Сейчас Сергей проходит лечение, ведь получил ранение.

К слову, 4 июля состоялся очередной обмен, в рамках которого из российского плена вернулись украинские защитники. Один из воинов попросил связаться с женой, чтобы услышать ее голос и узнать, как чувствуют себя дети.