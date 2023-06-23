Жена миллионера из батискафа "Титан" оказалась праправнучкой легендарной пары из "Титаника"

Стоктон Раш – миллионер и один из членов экипажа батискафа "Титан". Он совместно с другими пытались изучить "Титаник", погрузившись для этого под воду.

Стоктон, как и еще четверо членов экипажа батискафа, погиб. И, по сути, он повторил судьбу двух состоятельных пассажиров первого класса, утопившихся вместе с "Титаником" в 1912 году. Они были предками супруги Стоктона Раша.

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Жуткое повторение истории

Собственно, Венди Раш – вдова генерального директора OceanGate, – праправнучка Иссадора Штрауса. Речь идет о соучредителе универмага "Мэйси". А также Иды Штраус. Супруги были одними из самых богатых людей на "Титанике". Об этом свидетельствуют архивные документы, полученные журналистами The New York Times.



Венди Раш – праправнучка Исадора Штрауса / Фото OceanGate

Трогательная верность

Те, кому удалось выжить в ту жуткую ночь, рассказали о трогательном проявлении любви Штраусов. Ида Штраус отказалась от своего места в спасательной шлюпке. Она решила остаться на борту "Титаника" со своим любимым мужчиной. С ним она прожила более 40 лет.

Интересно, что тело Исадора через несколько недель обнаружили в море. Впрочем, тело любимой жены так и не обнаружили нигде.

Очевидцы рассказывали, что пара стояла на палубе судна, держась за руки, когда его поглощала ледяная вода. Собственно, их пару можно увидеть в экранизации истории о "Титанике", снятой Джеймсом Камероном. В ленте появилась сцена, в которой пожилые супруги держатся друг за друга в постели, когда вода поднимается вокруг них.

Венди Раш на протяжении последних трех лет трижды участвовала в экспедициях к затонувшему "Титанику". Вместе с ней был ее муж.



Супруги Штраусов затонули вместе с "Титаником" / Фото из открытых источников

Заметим, что Венди Раш происходит от одной из дочерей этой фантастической пары. Речь идет о Минни Штраус, которая в свое время вышла замуж за доктора Ричарда Вайля в 1905 году. Интересно, что их сын Ричард Вайль-младший был президентом магазина "Мэйси" в Нью-Йорке. Отцом Венди Раш является сын Ричарда Вайля-младшего – Ричард Вайль ІІІ.

Вэнди и Стоктон Раш женились в 1986 году. На ее странице в LinkedIn Венди указана как директор по коммуникациям OceanGate. Собственно, в биографии в соцсети сообщается, что она трижды наведывалась к затонувшему "Титанику". Кроме того, известно, что Венди является многолетним членом правления благотворительной организации компании.

Напомним, что ее любимый муж Стоктон Раш пропал в воскресенье. С 61-летним главой компании на борту судна было еще четыре человека. К сожалению, 22 июня Береговая охрана США подтвердила, что все члены экипажа погибли. Об этом свидетельствует изучение обломков батискафа.