Стоктон, як і ще четверо членів екіпажу батискафа, загинув. І, по суті, він повторив долю двох заможних пасажирів першого класу, які втопилися разом з "Титаніком" у 1912 році. Вони були предками дружини Стоктона Раша.

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Моторошне повторення історії

Власне, Венді Раш – вдова генерального директора OceanGate, – праправнучка Ісадора Штрауса. Мовиться про співзасновника універмагу "Мейсі". А також Іди Штраус. Подружжя було одними з найбагатших людей на "Титаніку". Про це свідчать архівні документи, які отримали журналісти The New York Times.



Венді Раш – праправнучка Ісадора Штрауса / Фото OceanGate

Зворушлива вірність

Ті, кому вдалося вижити тієї моторошної ночі, розповіли про зворушливий прояв любові Штраусів. Іда Штраус відмовилася від свого місця у рятувальній шлюпці. Вона вирішила залишитися на борту "Титаніка" зі своїм коханим чоловіком. З ним вона прожила понад 40 років.

Цікаво, що тіло Ісадора через кілька тижнів знайшли у морі. Втім, тіло його коханої дружини так і не виявили ніде.

Очевидці розповідали, що пара стояла на палубі судна, тримаючись за руки, коли його поглинала крижана вода. Власне, їхню пару можна побачити в екранізації історії про "Титанік", знятій Джеймсом Камероном. У стрічці з'явилася сцена, в якій літнє подружжя тримається один за одного в ліжку, коли вода підіймається навколо них.

Це цікаво! Венді Раш упродовж останніх трьох років тричі брала участь в експедиціях до затонулого "Титаніка". Разом із нею був її чоловік.



Подружжя Штраусів затонуло разом з "Титаніком" / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, що Венді Раш походить від однієї з доньок цієї фантастичної пари. Мовиться про Мінні Штраус, котра свого часу вийшла заміж за доктора Річарда Вайля у 1905 році. Цікаво, що їхній син Річард Вайль-молодший був президентом магазину "Мейсі" у Нью-Йорку. Батьком Венді Раш є син Річарда Вайля-молодшого – Річард Вайль ІІІ.

Венді та Стоктон Раш одружилися у 1986 році. На її сторінці у LinkedIn Венді вказана як директор з комунікацій OceanGate. Власне, в біографії у соцмережі повідомляється, що вона тричі навідувалася до затонулого "Титаніка". Крім того, відомо, що Венді – багаторічний член правління благодійної організації компанії.

Нагадаємо, що її коханий чоловік Стоктон Раш зник у неділю. З 61-річним главою компанії на борту судна було ще четверо людей. На жаль, 22 червня Берегова охорона США підтвердила, що всі члени екіпажу загинули. Про це свідчить вивчення уламків батискафа.