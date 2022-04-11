Люди несколько раз спели гимн Украины

Неравнодушные люди пришли на площадь Стефана (Stephansplatz – 24 канал) вечером 10-го апреля. Они почтили людей, погибших в результате вторжения России в Украину.

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Мероприятие организовала общественная организация Unlimited Democracy. Во время акции в центре Вены было зажжено около 1 тысячи свечей в память о погибших украинцах.

Участники акции также скандировали лозунги в поддержку Украины. Кроме того, люди несколько раз спели гимн Украины.

В Вене состоялась акция памяти жертв российской агрессии в Украине / Фото Укринформ

Отметим, что 9-го апреля федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Также он провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

После визита в Украину Карл Негаммер должен встретиться в России с Владимиром Путиным.

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