Люди несколько раз спели гимн Украины
Неравнодушные люди пришли на площадь Стефана (Stephansplatz – 24 канал) вечером 10-го апреля. Они почтили людей, погибших в результате вторжения России в Украину.
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Мероприятие организовала общественная организация Unlimited Democracy. Во время акции в центре Вены было зажжено около 1 тысячи свечей в память о погибших украинцах.
Участники акции также скандировали лозунги в поддержку Украины. Кроме того, люди несколько раз спели гимн Украины.
В Вене состоялась акция памяти жертв российской агрессии в Украине / Фото Укринформ
- Отметим, что 9-го апреля федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
- Также он провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко.
- После визита в Украину Карл Негаммер должен встретиться в России с Владимиром Путиным.
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