В итальянской Венеции в последние дни можно наблюдать значительное падение уровня воды в каналах. Создается впечатление, что они почти пересохли. Причина такого явления – низкие приливы.

В итоге в городе пересохли небольшие каналы и открылись берега Гранд-канала. Явление стало возможным из-за высокого атмосферного давления над Италией, которое влияет на подъем уровня воды. Еще один незаурядный случай в Европе Сена вышла из берегов и затопила часть Парижа: видео, фото Подробнее Накануне, 26 февраля, минимальный приток в Венеции был на 48 сантиметров ниже уровня моря.

На выходные муниципальный центр приливов и отливов прогнозировал еще более низкие цифры. По их данным, отрицательный пик должен был бы составлять -55 сантиметров в субботу и -50 сантиметров в воскресенье.

Однако для Венеции это не рекорд. В январе 2019 года здесь зафиксировали падение на -66 сантиметров, а в конце февраля 2008-го уровень воды в Венеции падал до рекордных -83 сантиметров. В Венеции рекордно упал уровень воды в каналах: смотрите видео An exceptional low tide left Venice's famous canals almost dry yesterday, with traditional gondolas and boats effectively beached as water levels reached a peak of -48 cm, creating an unusual landscape in the lagoon city. https://t.co/WL7p42yQrQ pic.twitter.com/RJQtopQDiC — RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021 Заметим! Похожий случай с каналами в Венеции случался и в прошлом году – в январе 2020 года. Тогда причиной были приливы исключительно низкого уровня. Что этому предшествовало В середине ноября 2018 года Венеция страдала в результате наивысшего притока за более 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести чрезвычайное положение в городе.

В июне 2020 года большая часть исторического центра Венеции ушла под воду после одного из рекордных приливов, редких для этой поры года.

В декабре Венецию накрыли мощные осадки. Но после ливневых дождей в городе не активировали систему барьеров против наводнений. В итоге под воду ушли площади и улицы вместе с историческими памятниками и заведениями.