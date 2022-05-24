Венедиктова допустила, что осужденный русский солдат Шишимарин может быть обменен

На днях в Украине осудили за зверства против наших граждан первого российского военного. Вадим Шишимарин получил пожизненное заключение.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона заявила, что допускает его возможный дальнейший обмен. При этом Украина будет четко соблюдать законы, передает 24 канал.

У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно поменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно,

– сказала она.

При этом Венедиктова сразу подчеркнула, что не хочет вмешиваться в процессы обмена. Ведь эти вопросы являются политическими и дипломатическими.

"Хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах криминальной юстиции. Украина будет двигаться сугубо в правовом поле под стандартами международного гуманитарного права", – пояснила Венедиктова.

Дело Шишимарин

Вадим Шишимарин стал первым российским военным, осужденным в Украине за зверства против наших людей. Следствие установило, что он убил 62-летнего жителя Сумщины во время оккупации. Наши ВСУ разбили россиян и во время бегства тот совершил убийство. Поитм скрывался еще с 4 другими русскими военными. В результате сдался в плен местным жителям, а его передали в правоохранительные органы.

Судебный процесс над Вадимом Шишимарин был публичным. Таково было желание обвинителей. Российский военный пытался оправдать свои действия. Мол, он не хотел стрелять по мужчине. Но судьи словам оккупанта не придали значимого значения . Также пожизненное наказание пригласила супруга убитого супруга. Если нет, женщина предлагала обменять его на защитников Мариуполя.

О Шишимарине известно, что ему 21 год. Служил командиром отделения танковой "Кантемировской дивизии" Московской области. Родные осужденного возмущались, что его судят в Украине. бабушка же говорила, что на войне может случиться всякое и даже убийство. У России у него были долги.

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