Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова подписать подозрение пятому украинскому президенту Петру Порошенко, а также – народным депутатам при наличии оснований и достаточных доказательств.

То есть сделать это она готова четко регламентированным законом способом. Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинским новостям".

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При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю четко регламентированным законом способом,

– отметила она.

Венедиктова добавила: она, как никто, в курсе, что это за дела (против Порошенко – 24 канал). По ее словам, 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка, еще 4 она сама: 3 по решению суда, еще одно по заявлению нардепа Деркача (относительно пленок Порошенко – Байдена – 24 канал).

Генеральный прокурор также пояснила, что в настоящее время продолжаются расследования, впрочем, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разными.

Перечень лишь некоторых дел против Порошенко:

Дело по Керченскому проливу – открытое по заявлению Портнова. ГБР расследует возможную причастность Порошенко к керченскому конфликту по статье "Государственная измена". Речь идет о захвате украинских военных кораблей российскими пограничниками в ноябре 2018 года.

Дело о "Кузнице на Рыбацком" – открытое по иску Портнова. Суть претензии – пятый президент через кипрскую компанию якобы "отмыл" 300 миллионов долларов по продаже своего завода "Кузница на Рыбацком".

Дело о "Прямом" – Порошенко напрямую связывают с работой этого телеканала, хотя официальный владелец это и отрицает. Тот же Портнов утверждает, что пятый президент завладел этим телересурсом, оформив его на оффшорную компанию. При этом при покупке Порошенко якобы тоже "отмыл" средства и не уплатил с них налогов.

Дело о причастности к бегству Чауса – касается возможной помощи предыдущего президента и его окружения в бегстве из Украины судьи Чауса.

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