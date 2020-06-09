Генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова підписати підозру п’ятому українському президенту Петру Порошенку, а також – народним депутатам за наявності підстав і достатніх доказів.

Тобто зробити це вона готова у чітко регламентований законом спосіб. Про це Венедіктова розповіла в інтерв’ю "Українським новинам".

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За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб,

– зауважила вона.

Венедіктова додала: вона, як ніхто, в курсі, що це за справи (проти Порошенка – 24 канал). За її словами, 17 справ відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 вона сама: 3 за рішенням суду, ще одне за заявою нардепа Деркача (щодо плівок Порошенка – Байдена – 24 канал).

Генеральний прокурор також пояснила, що наразі тривають розслідування, втім, прийде час приймати законні процесуальні рішення і вони будуть різними.

Перелік лише деяких справ проти Порошенка:

Справа щодо Керченської протоки – відкрита за заявою Портнова. ДБР розслідує можливу причетність Порошенка до керченського конфлікту за статтею "Державна зрада". Йдеться про захоплення українських військових кораблів російськими прикордонниками у листопаді 2018 року.

Справа щодо "Кузні на Рибальському" – відкрита за позовом Портнова. Суть претензії – п’ятий президент через кіпрську компанію начебто "відмив" 300 мільйонів доларів з продажу свого заводу "Кузня на Рибальському".

Справа щодо "Прямого" – Порошенка напряму пов’язують із роботою цього телеканалу, хоча офіційний власник це й заперечує. Той же Портнов стверджує, що п’ятий президент заволодів цим телересурсом, оформивши його на офшорну компанію. При цьому під час купівлі Порошенко начебто теж "відмив" кошти і не сплатив з них податків.

Справа щодо причетності до втечі Чауса – стосується ймовірної допомоги попереднього президента та його оточення у втечі з України судді Чауса.

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