Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет о процессуальной независимости прокуроров. Поэтому ни она, ни кто другой не могут на него давить из-за продления ареста Андрея Антоненко. Что касается показаний Игоря Макара о вмешательстве белорусов в дело, то их обязательно учтут.

Венедиктова отмечает: прокурор принимает решение об обоснованности ходатайства ареста. Сейчас он считает, что для фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко именно такая ​​мера и нужна.

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Генпрокурор сказала, что уважает независимость прокуроров. И "наступать на горло" прокурору, у которого есть своя позиция, "ломать" его она не может. Даже если давит улица или же наоборот, политические группы "прогибают" прокуратуру в другую сторону.

Мы не можем разбивать треугольник правосудия: прокурор выходит с ходатайством, адвокат выражает свою позицию, суд изучает и принимает решение,

– утверждает Венедиктова.

Если суд видит, что обоснование адвоката более серьезное, то станет на позицию защиты. Также Антоненко может выйти, если прокурор изменит свою позицию.

Напомним. Последнее продление ареста Антоненко состоялось 31 марта. Он останется под стражей как минимум до 21 мая. Поскольку его взяли под стражу в декабре 2019, это полтора года за решеткой.

Свидетельство белорусского информатора учтут

То, что рассказал бывший сотрудник белорусского спецподразделения Игорь Макар, учтут в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. С появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход, заявляет Ирина Венедиктова.

Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже ... Учитывая то, что к делу очень много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно,

– сказала генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнула: дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов. Поскольку, по словам Венедиктова, было дело и с фальсификацией материалов следствием. "Но это была оценочная история, которая подавалась стороной защиты", – сказала она.

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