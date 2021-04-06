Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляє про процесуальну незалежність прокурорів. Відтак ні вона, ні хтось інший не можуть на нього тиснути через продовження арешту Андрія Антоненка. Щодо свідчень Ігоря Макара про втручання білорусів у справу, то їх обов'язково врахують.

Венедіктова зазначає: прокурор приймає рішення про обґрунтованість клопотання арешту. Наразі він вважає, що для фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка саме такий запобіжний і потрібен.

До теми Справа про вбивство Шеремета: у суді скаржаться на втручання в роботу присяжних

Венедіктова про справу Шеремета

Генпрокурорка сказала, що поважає незалежність прокурорів. І "наступати на горло" прокурору, у якого є своя позиція, "ламати" його вона не може. Навіть, якщо тисне вулиця або ж навпаки, політичні групи "прогинають" прокуратуру в іншу сторону.

Ми не можемо розбивати трикутник правосуддя: прокурор виходить з клопотанням, адвокат висловлює свою позицію, суд вивчає і приймає рішення,

– стверджує Венедіктова.

Якщо суд бачить, що обґрунтування адвоката більш серйозне, то стане на позицію захисту. Також Антоненко може вийти, якщо прокурор змінить свою позицію.

Нагадаємо. Останнє продовження арешту Антоненка відбулося 31 березня. Він залишиться під вартою щонайменше до 21 травня. Оскільки його Останнє продовження арешту Антоненка відбулося 31 березня. Він залишиться під вартою щонайменше до 21 травня. Оскільки його взяли під варту у грудні 2019, це півтора року за ґратами.

Свідчення білоруського інформатора зарахують

Те, що розповів ексспівробітник білоруського спецпідрозділу Ігор Макар, врахують в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. З появою "білоруського сліду" до розслідування буде ґрунтовний підхід, заявляє Ірина Венедиктова.

Слідство буде враховувати все у своєму розслідуванні, безумовно, і ці свідчення теж ... З огляду на те, що до справи дуже багато питань, а з появою так званого" білоруського сліду" – це вже міжнародна політика, ми будемо підходити до розслідування дуже ґрунтовно,

– сказала генпрокурорка.

Генпрокурорка підкреслила: справа резонансна і з точки зору громадянської позиції, і з точки зору правоохоронних органів. Оскільки, за словами Венедіктової, була справа і з фальсифікацією матеріалів слідством. "Але це була оціночна історія, яка подавалася стороною захисту", – сказала вона.

"Білоруській" слід у справі Шеремета: головне