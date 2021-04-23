Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения пятерым народным депутатам. Они касаются коррупции, кнопкодавства, драк и злоупотребления властью.

Как рассказала Венедиктова, такое количество подписанных подозрений свидетельствует о том, что неприкосновенность с депутатов снимали не зря. Эта норма действует, и нардепы, как и другие люди, будут отвечать за преступления.

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Кто из нардепов получил подозрение

Ирина Венедиктова в прямом эфире рассказала о тех, кому подписала подозрения.

Отметим, имена двоих последних фигурантов Венедиктова прямо не назвала, но они вытекают из контекста.

Отдельно Ирина Венедиктова вспомнила о делах Порошенко. Она рассказала: подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.

Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР, и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и – подписала,

– сказала генпрокурор.

Что еще рассказала Венедиктова