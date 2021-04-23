5 народных депутатов имеют подписанные подозрения: Венедиктова назвала, кто именно
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения пятерым народным депутатам. Они касаются коррупции, кнопкодавства, драк и злоупотребления властью.
Источник:"Право на власть"
Как рассказала Венедиктова, такое количество подписанных подозрений свидетельствует о том, что неприкосновенность с депутатов снимали не зря. Эта норма действует, и нардепы, как и другие люди, будут отвечать за преступления.
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Кто из нардепов получил подозрение
Ирина Венедиктова в прямом эфире рассказала о тех, кому подписала подозрения.
- Илья Кива по подозрению в драке с ветераном АТО в ресторане.
- Александр Юрченко по подозрению в получении 13-тысячной взятки.
- Владислав Поляк, которого поймали на кнопкодавстве.
- Виктор Мьялик, который не заплатил примерно 70 миллионов гривен налога за продажу квартир.
Отметим, имена двоих последних фигурантов Венедиктова прямо не назвала, но они вытекают из контекста.
Отдельно Ирина Венедиктова вспомнила о делах Порошенко. Она рассказала: подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.
Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР, и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и – подписала,
– сказала генпрокурор.
Что еще рассказала Венедиктова
- Генпрокурор отметила, что видит перспективу в объявлении подозрения Виктору Медведчуку.
- Прокомментировала дела об убийстве мальчика в Переяславе и изнасиловании в полицейском участке Кагарлыка. В частности то, почему до сих пор нет приговоров по этим делам.
- Заверила, что не знает, где сейчас находится похищенный Николай Чаус.
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