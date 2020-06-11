Защита Петра Порошенко заявила, что сообщения о подозрении нардепу должен вручать лично генеральный прокурор. В то же время Ирина Венедиктова пожаловалась на давление со стороны пятого президента и подчеркнула, имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении.

Генпрокурор добавила, что это предусмотрено уголовно процессуальным кодексом Украины. Об этом она сообщила в своем видеообращении, передает 24 канал.

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Она подчеркнула, что требовать повторно сообщить о подозрении фактически означает повторное совершение процессуального действия, которая уже была выполнена в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР.

Генпрокурор отметила, что сообщение о подозрении отправлено Порошенко по почте. Далее инициирует избрание меры пресечения в суде.

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